В Сыктывкаре оперативники выехали на сообщение о гранате

В Эжвинском районе Сыктывкара появилась информация о возможном взрывном устройстве.

Как рассказали в МВД по Коми, в дежурную часть полиции №2 Эжвинского района столицы Коми поступила информация о том, что в лесном массиве за Северной Олимпией был обнаружен предмет, который по многим внешним признакам похож на гранату.