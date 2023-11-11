В Сыктывкаре оперативники выехали на сообщение о гранате
- 21:00 11 ноября
- 0+
- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
В Эжвинском районе Сыктывкара появилась информация о возможном взрывном устройстве.
Как рассказали в МВД по Коми, в дежурную часть полиции №2 Эжвинского района столицы Коми поступила информация о том, что в лесном массиве за Северной Олимпией был обнаружен предмет, который по многим внешним признакам похож на гранату.
После появления сообщения на место оперативно выехали группы реагирования. По прибытию этот предмет был сразу же изъят. Как выяснилось позднее, граната оказалась страйкбольной.
...