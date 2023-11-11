Сыктывкарская мэрия показала новый “Школьный сквер”
- 20:00 11 ноября
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- Олег Помидоров
фото пресс-службы администрации Сыктывкара
Администрация столицы Коми показала новый “Школьный сквер”, который благоустроили в 2023 году около школы №1 в рамках программы “Формирование комфортной городской среды”.
Так, в новом сквере уложили тротуарную плитку, посадили газон, установили новые скамейки и фонарные столбы, которые сделаны в современном дизайне.
Сам сквер состоит из разных малых архитектурных форм. Например, скамейки, фонари, качели сделаны в едином стиле.
Благоустройство зоны около школы №1, которая расположена на улице Чернова, 12 стало возможным в 2023 году благодаря программе “Формирование комфортной городской среды”.
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