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Сыктывкарская мэрия показала новый “Школьный сквер”

Сыктывкарская мэрия показала новый “Школьный сквер”фото пресс-службы администрации Сыктывкара

Администрация столицы Коми показала новый “Школьный сквер”, который благоустроили в 2023 году около школы №1 в рамках программы “Формирование комфортной городской среды”.

Так, в новом сквере уложили тротуарную плитку, посадили газон, установили новые скамейки и фонарные столбы, которые сделаны в современном дизайне.

Сам сквер состоит из разных малых архитектурных форм. Например, скамейки, фонари, качели сделаны в едином стиле.

Благоустройство зоны около школы №1, которая расположена на улице Чернова, 12 стало возможным в 2023 году благодаря программе “Формирование комфортной городской среды”.

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