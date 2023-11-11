В Сыктывкаре спасатели смогли потушить пожар на теплоузле
- 18:00 11 ноября
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- Олег Помидоров
В сыктывкарском поселке Верхняя Максаковка горел теплоузел.
Как рассказали в МЧС по Коми, 10 ноября в пожарно-спасательную службу столицы Коми поступила информация о начавшемся пожаре в отдельно стоящем строении теплоузла, который расположен по адресу: поселок Верхняя Максаковка, улица Красноборская, 32.
После сообщения на место происшествие были незамедлительно направлены пожарно-спасательные подразделения.
В 17:29 сотрудники МЧС смогли ликвидировать возгорание. Пострадавших в данном происшествии нет. Общая площадь пожара составила шесть квадратных метров.
Для тушения возгорания были задействованы девять спасателей и две единицы техники.
По данным специалистов, предварительная причина возникшего пожара это нарушение правил пожарной безопасности при проведении электросварочных работ.
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