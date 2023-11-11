В Сыктывкаре спасатели смогли потушить пожар на теплоузле

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В сыктывкарском поселке Верхняя Максаковка горел теплоузел. Как рассказали в МЧС по Коми, 10 ноября в пожарно-спасательную службу столицы Коми поступила информация о начавшемся пожаре в отдельно стоящем строении теплоузла, который расположен по адресу: поселок Верхняя Максаковка, улица Красноборская, 32.

После сообщения на место происшествие были незамедлительно направлены пожарно-спасательные подразделения.

В 17:29 сотрудники МЧС смогли ликвидировать возгорание. Пострадавших в данном происшествии нет. Общая площадь пожара составила шесть квадратных метров.

Для тушения возгорания были задействованы девять спасателей и две единицы техники.