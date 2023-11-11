Водитель из Коми не справился с управлением и опрокинулся на автодороге

Мужчина не справился с управления проезжая мимо деревни Яг в Усть-Вымском районе и опрокинулся. В ДТП пострадал водитель и его пассажир.

10 ноября в Усть-Вымском районе произошло ДТП с участием автомобиля “Мазда”. Мужчина 1986 года, находясь за рулем транспортного средства передвигался по дороге Вогваздино – Яренск в сторону поселка Жешарт. В 22:20 он не справился с управлением на 52-м километре пути около дома №7 в деревне Яг, после чего машина перевернулась на проезжей части.