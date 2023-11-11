Водитель из Коми не справился с управлением и опрокинулся на автодороге
- 16:00 11 ноября
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- Олег Помидоров
Мужчина не справился с управления проезжая мимо деревни Яг в Усть-Вымском районе и опрокинулся. В ДТП пострадал водитель и его пассажир.
10 ноября в Усть-Вымском районе произошло ДТП с участием автомобиля “Мазда”. Мужчина 1986 года, находясь за рулем транспортного средства передвигался по дороге Вогваздино – Яренск в сторону поселка Жешарт. В 22:20 он не справился с управлением на 52-м километре пути около дома №7 в деревне Яг, после чего машина перевернулась на проезжей части.
Как сообщает ГИБДД по Коми, водитель получил ушиб. Также в аварии пострадал пассажир 1998 года рождения. У него медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб. Госпитализация им не потребовалась.
Водитель “Мазды” управляет автомобилем с августа 2023 года.
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