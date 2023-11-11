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Пьяный житель Коми отменил авиарейс из-за сообщения об опасности на борту

Пьяный житель Коми отменил авиарейс из-за сообщения об опасности на бортуФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Вылет авиарейса Ухта – Москва был отменен из-за сообщения нетрезвого пассажира о якобы возможной опасности на борту самолета.

В Сыктывкарском следственном отделе на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту инцидента возбудили уголовное дело о ложном сообщении об акте терроризма.

Как считает следствие, 10 ноября нетрезвый мужчина находясь на борту самолета, который находился на стоянке в аэропорту Ухты сказал бортпроводнику о том, что на борту якобы может существовать опасность. Вылет самолета был отменен, а в результате инцидента никто не пострадал.

В рамках следствия произведен осмотр места происшествия, а также организован комплекс мероприятий, который направлен на установление всех обстоятельств произошедшего.
 

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