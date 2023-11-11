Сыктывкарец во дворе дома поставил железного дровосека

Житель Сыктывкара Александр Кривошеин украсил свой двор с помощью фигур из проволоки. Местный умелец Александр Кривошеин показал новые работы собственного исполнения. Жители столицы Коми могут увидеть их возле частного дома по Социалистическому переулку.

Так, фигуры слона и Железного дровосека теперь украшают двор местного умельца. Для изготовки дровосека мужчина использовал металл. Слон же сделан из проволоки диаметром 8 мм и 6,5 мм.