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Сыктывкарец во дворе дома поставил железного дровосека

Сыктывкарец во дворе дома поставил железного дровосекафото Александра Кривошеина

Житель Сыктывкара Александр Кривошеин украсил свой двор с помощью фигур из проволоки.

Местный умелец Александр Кривошеин показал новые работы собственного исполнения. Жители столицы Коми могут увидеть их возле частного дома по Социалистическому переулку.

Так, фигуры слона и Железного дровосека теперь украшают двор местного умельца. Для изготовки дровосека мужчина использовал металл. Слон же сделан из проволоки диаметром 8 мм и 6,5 мм.

Ранее сыктывкарец таким же способом изготовил на своем участке огромного жирафа. Параллельно умелец занят над своей новой работой – железной птицей.
 

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