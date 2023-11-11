Сыктывкарец во дворе дома поставил железного дровосека
- 14:00 11 ноября
- 0+
- Олег Помидоров
фото Александра Кривошеина
Житель Сыктывкара Александр Кривошеин украсил свой двор с помощью фигур из проволоки.
Местный умелец Александр Кривошеин показал новые работы собственного исполнения. Жители столицы Коми могут увидеть их возле частного дома по Социалистическому переулку.
Так, фигуры слона и Железного дровосека теперь украшают двор местного умельца. Для изготовки дровосека мужчина использовал металл. Слон же сделан из проволоки диаметром 8 мм и 6,5 мм.
Ранее сыктывкарец таким же способом изготовил на своем участке огромного жирафа. Параллельно умелец занят над своей новой работой – железной птицей.
...