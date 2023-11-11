Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Жители одного из городов Коми не довольны работой общественного транспорта

Жители одного из городов Коми не довольны работой общественного транспортафото со страницы мэра Ухты

Мэр Ухты Магомед Османов назвал причины появления проблем с транспортом в городе и что сделали для их решения.

9 ноября глава Ухты Магомед Османов сообщил на своей странице, что за август, сентябрь и октябрь 2023 года система мониторинга соцсетей зафиксировала 45 жалоб от жителей по вопросу работы общественного транспорта. В основное жалобы поступают на маршруты №12, №112 и №104.

Как пояснил глава ухтинской администрации проблема заключается не в нехватке автобусов, а в нехватке водителей. Также проблема обострилась из-за роста заболеваемости, из-за чего происходит вынужденная отмена рейсов. 

В администрации города прошло совещание куда также были приглашены перевозчики. По итогу было принято решение о проведение рейдов месте с представителями транспортного отдела управления ЖКХ для уточнения вопроса по корректировки расписания.
 

...

  • 0

Популярное

Последние новости