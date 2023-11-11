Жители одного из городов Коми не довольны работой общественного транспорта

Мэр Ухты Магомед Османов назвал причины появления проблем с транспортом в городе и что сделали для их решения.

9 ноября глава Ухты Магомед Османов сообщил на своей странице, что за август, сентябрь и октябрь 2023 года система мониторинга соцсетей зафиксировала 45 жалоб от жителей по вопросу работы общественного транспорта. В основное жалобы поступают на маршруты №12, №112 и №104.