Жители одного из городов Коми не довольны работой общественного транспорта
- 10:00 11 ноября
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- Олег Помидоров
Мэр Ухты Магомед Османов назвал причины появления проблем с транспортом в городе и что сделали для их решения.
9 ноября глава Ухты Магомед Османов сообщил на своей странице, что за август, сентябрь и октябрь 2023 года система мониторинга соцсетей зафиксировала 45 жалоб от жителей по вопросу работы общественного транспорта. В основное жалобы поступают на маршруты №12, №112 и №104.
Как пояснил глава ухтинской администрации проблема заключается не в нехватке автобусов, а в нехватке водителей. Также проблема обострилась из-за роста заболеваемости, из-за чего происходит вынужденная отмена рейсов.
В администрации города прошло совещание куда также были приглашены перевозчики. По итогу было принято решение о проведение рейдов месте с представителями транспортного отдела управления ЖКХ для уточнения вопроса по корректировки расписания.
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