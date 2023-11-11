В Сыктывкаре росгвардейцев вызвали после упавшего на пол микрофона
- 12:00 11 ноября
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- Олег Помидоров
На прошлой неделе сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Коми около ста раз выезжали на объекты после сигнала о тревоге.
Например, в восьми случаях росгвардейцы смогли пресечь попытки хищения чужого имущества. За административные правонарушения задержали 25 жителей республики. А в шестерых случаях усмотрели совершение различного рода преступлений. Также, благодаря Росгвардии удалось найти человека, который был в розыске.
Как рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Коми, в одном из сыктывкарских баров сработала тревожная кнопка. Оказалось, что один из посетителей увеселительного заведения, находясь в зале караоке уронил микрофон на пол. Мужчина отказался платить штраф в размере пяти тысяч рублей, после чего сотрудники заведения вызвали охрану. На просьбу покинуть заведение мужчина ответил отказом, после чего мешал работе караоке-бара. Росгвардейцы задержали буйного мужчину и доставили в участок для дальнейшего разбирательства.
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