В Сыктывкаре росгвардейцев вызвали после упавшего на пол микрофона

На прошлой неделе сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Коми около ста раз выезжали на объекты после сигнала о тревоге.

Например, в восьми случаях росгвардейцы смогли пресечь попытки хищения чужого имущества. За административные правонарушения задержали 25 жителей республики. А в шестерых случаях усмотрели совершение различного рода преступлений. Также, благодаря Росгвардии удалось найти человека, который был в розыске.