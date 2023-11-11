Стройку инфекционной больнице в Сыктывкаре планируют сдвигать
- 11:00 11 ноября
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- Олег Помидоров
Министерство финансов России поспособствует этому решению и выделит федеральные деньги. Об этом рассказала сенатор от правительства Коми Ольга Епифанова.
Первый зампред правительства региона Эльмира Ахмеева вместе с зампредом регионального правительства Андреем Чибисовым посетили стройку инфекционной больнице в Сыктывкаре. Сделано это было по поручению губернатора республики. Также на выезде работал сенатор от Коми Ольга Епифанова, прокурор республики Николай Егоров и депутат ГСРК Степан Чураков.
Сейчас больница строится в рамках региональной адресной инвестиционной программы. На сегодня строительная готовность будущей больницы составила 21,1%. На объекте работают 89 человек и семь единиц техники.
Ольга Епифанова сообщила, что Минфин России подтвердило выделение средств из федбюджета для продолжения стройки, но продолжение финансирования для создания больницы под ключ планируется федеральным Минздравом не ранее 2026 года, что слишком долго. Поэтому сейчас есть необходимость в движении этих сроков на полтора года вперед.
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