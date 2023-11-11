Стройку инфекционной больнице в Сыктывкаре планируют сдвигать

Министерство финансов России поспособствует этому решению и выделит федеральные деньги. Об этом рассказала сенатор от правительства Коми Ольга Епифанова. Первый зампред правительства региона Эльмира Ахмеева вместе с зампредом регионального правительства Андреем Чибисовым посетили стройку инфекционной больнице в Сыктывкаре. Сделано это было по поручению губернатора республики. Также на выезде работал сенатор от Коми Ольга Епифанова, прокурор республики Николай Егоров и депутат ГСРК Степан Чураков.

Сейчас больница строится в рамках региональной адресной инвестиционной программы. На сегодня строительная готовность будущей больницы составила 21,1%. На объекте работают 89 человек и семь единиц техники.