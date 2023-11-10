Стало известно, почему в Сыктывкаре закрыли учебный центр Минстроя Коми
- 22:00 10 ноября
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- Олег Помидоров
В республике с 2024 года завершит свою работу Республиканский учебный центр в сфере жилищно-коммунального комплекса и строительства. Такое постановление регионального правительства по факту ликвидации центра было подписано в последний день октября 2023 года.
Как сообщили в ведомстве, в столице Коми продолжают работать учреждения, которые оказывают образовательные услуги в сфере строительства и ЖКХ.
Например, программы по профподготовке, переподготовке и повышения квалификации по данным направлениям можно реализовать в СЛИ, Сыктывкарском политтехникуме, УГТУ и в некоторых других государственных и коммерческих организациях.
Также, после проведенного анализа Минстроем Коми, выявлено, что в учреждении отсутствовала современная база для оказания образовательных услуг в необходимой сфере.
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