Стало известно, почему в Сыктывкаре закрыли учебный центр Минстроя Коми

В республике с 2024 года завершит свою работу Республиканский учебный центр в сфере жилищно-коммунального комплекса и строительства. Такое постановление регионального правительства по факту ликвидации центра было подписано в последний день октября 2023 года.

Как сообщили в ведомстве, в столице Коми продолжают работать учреждения, которые оказывают образовательные услуги в сфере строительства и ЖКХ.