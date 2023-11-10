Зарплата работников культуры в Коми составила около 59 тысяч рублей

На данный момент в сфере культуры в регионе работают чуть более пяти тысяч человек. Из них более половины это специалисты, которые ранее получили высшее образование. При этом со среднеспециальным образование в этой сфере работают 53% человек.

10 ноября исполняющая обязанности министра культуры и архивного дела республики Мария Балмастова выступила на совещании по государственной программе “Развитие культуры”.