Зарплата работников культуры в Коми составила около 59 тысяч рублей
- 21:00 10 ноября
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- Олег Помидоров
На данный момент в сфере культуры в регионе работают чуть более пяти тысяч человек. Из них более половины это специалисты, которые ранее получили высшее образование. При этом со среднеспециальным образование в этой сфере работают 53% человек.
10 ноября исполняющая обязанности министра культуры и архивного дела республики Мария Балмастова выступила на совещании по государственной программе “Развитие культуры”.
Так, активное участие региона в федпрограмме “Подготовка кадров для отрасли культуры” позволило обучить на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации главных вузов России около 1200 специалистов. В качестве примера, в 2023 году в учреждения культуры трудоустроились 62 молодых специалиста, из них 35 человек являются выпускниками колледжей. Средняя заработная плата работников сферы культуры составила около 59 тысяч рублей.
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