В Коми пропал мужчина в зеленых сапогах
- 20:00 10 ноября
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- Олег Помидоров
На территории Ижемского района Республики Коми пропал местный житель.
В поселке Том Ижемского района пропал 52-летний Василий Артеев.
Как рассказали волонтера “Лиза Алерт”, на данный момент близкие и родственники не знают местонахождение мужчины 1971 года рождения. Он не выходил на связь в течение около месяца, а именно с 15 октября 2023 года.
В отношении мужчины были составлены следующие приметы: рост 160 сантиметров, мужчина среднего телосложения. У него рыжие волосы и серо-голубые глаза.
Последний раз его видели в синей куртке, зеленых резиновых сапогах и черной шапке.
Поисковая группа “Лиза Алерт” просит внимательно следить за возможным местонахождением пропавшего и сообщать любую известную о нем информацию по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или 02.
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