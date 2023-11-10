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В Коми пропал мужчина в зеленых сапогах

В Коми пропал мужчина в зеленых сапогахфото предоставлено "Лиза Алерт"

На территории Ижемского района Республики Коми пропал местный житель.

В поселке Том Ижемского района пропал 52-летний Василий Артеев.

Как рассказали волонтера “Лиза Алерт”, на данный момент близкие и родственники не знают местонахождение мужчины 1971 года рождения. Он не выходил на связь в течение около месяца, а именно с 15 октября 2023 года.

В отношении мужчины были составлены следующие приметы: рост 160 сантиметров, мужчина среднего телосложения. У него  рыжие волосы и серо-голубые глаза.

Последний раз его видели в синей куртке, зеленых резиновых сапогах и черной шапке.

Поисковая группа “Лиза Алерт” просит внимательно следить за возможным местонахождением пропавшего и сообщать любую известную о нем информацию по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или 02.
 

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