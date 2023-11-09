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Жительнице Коми выплатили 50 тысяч рублей за укусы собаки

Жительнице Коми выплатили 50 тысяч рублей за укусы собакиФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Во время прогулки на жительницу Печоры напала собака. Женщину несколько раз укусили за ногу, также у нее оказались разорваны брюки.

Печорский горсуд рассмотрел дело по факту возмещения морального и материального вреда после укуса собаки.

Суд установил, что в январе 2023 года в ходе прогулки жительницы Печоры 1966 года рождения произошло нападение собаки. Женщине были причинены телесные повреждения в виде ран, также собака порвала ей брюки.

В тот же день пострадавшая обратилась в больницу, где ей оказали медпомощь. Врачи установили, что у женщины на теле имеются укушенные раны левого бедра и левой голени. Женщина попросила взыскать с ответчика – хозяина собаки компенсацию в размере 100 тысяч рублей и 1350 рублей за испорченные брюки.

По итогу, суд принял решение о взыскании компенсации в размере 50 тысяч рублей и 1350 рублей за порванные брюки.
 

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