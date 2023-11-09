Жительнице Коми выплатили 50 тысяч рублей за укусы собаки
- 22:00 9 ноября
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- Олег Помидоров
Во время прогулки на жительницу Печоры напала собака. Женщину несколько раз укусили за ногу, также у нее оказались разорваны брюки.
Печорский горсуд рассмотрел дело по факту возмещения морального и материального вреда после укуса собаки.
Суд установил, что в январе 2023 года в ходе прогулки жительницы Печоры 1966 года рождения произошло нападение собаки. Женщине были причинены телесные повреждения в виде ран, также собака порвала ей брюки.
В тот же день пострадавшая обратилась в больницу, где ей оказали медпомощь. Врачи установили, что у женщины на теле имеются укушенные раны левого бедра и левой голени. Женщина попросила взыскать с ответчика – хозяина собаки компенсацию в размере 100 тысяч рублей и 1350 рублей за испорченные брюки.
По итогу, суд принял решение о взыскании компенсации в размере 50 тысяч рублей и 1350 рублей за порванные брюки.
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