В Коми начался убой оленей

6 ноября в Республике Коми началась кампания по убою оленей. Как рассказали в пресс-службе Минсельхоза Коми с 6 ноября в регионе началась кампания по убою оленей. Результаты по факту проведенной инвентаризации и заготовки мяса северных оленей станут известны в конце января – начале февраля 2024 года.

Одними из первых к работе приступил сельскохозяйственный кооператив Воркуты “Оленевод”. Сейчас предприятие закупает мясо северных оленей от частников для переработки в последующим.

В общей сложности убою подлежат около 12 тысяч голов северных оленей. По итогу это составит более 1000 тонн мяса в живом весе. Для последующей переработки у оленеводов-частников будет закуплено 260 тонн мяса оленей в живом весе.