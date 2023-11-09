Один из отделов полиции в Сыктывкаре упразднят

Стало известно, что один из отделов полиции в столице Коми перестанет работать. Как сообщается на сайте регионального МВД, в Сыктывкаре завершает свою работу №1 отделение полиции, который расположен на Октябрьском проспекте.

С 20 ноября 2023 года отдел полиции №1, который находится на Октябрьском проспекте, 180, будет упразднен.

Для регистрации заявлений по факту совершения преступлений, административных правонарушений и происшествий после указанной даты жители и гости столицы Коми могут обратиться в управление внутренних дел России в Сыктывкаре на улице Первомайская, 21 или по телефонам 28-26-00, 28-26-01, 28-26-02, 28-26-03. Также жители Сыктывкара могут обратиться в отдел полиции №2 в Эжвинском районе столицы Коми на улице Борисова, 11 или по телефонам 63-81-00, 63-81-01, 63-82-02.