Стало известно какие перекрестки в Сыктывкаре самые опасные

9 ноября состоялась прямая линия в общественной приемной главы Коми по вопросу безопасности дорожного движения. Как рассказал помощник прокурора столицы Коми Александр Сытник, на 9 ноября в Сыктывкаре выявили около 70 нарушений связанных с безопасностью дорожного движения. В основном это было связанно с отсутствием безопасных условий на объектах дорожной сети, ненадлежащее состояние тротуаров и дорог.

Также Александр Сытник отметил, что после каждой автоаварии специалисты проводили проверки. Одна из недавних проверок коснулась улицы Лесопарковой. Там, с начала 2023 года уже произошло несколько ДТП.

Начальник отделения дорожной инспекции и организации дорожного движения сыктывкарской Госавтоинспекции Антон Чувьюров выделил три очага аварийности на следующих перекрестках: улица Орджоникидзе – улица Юхнина, улица Домны Каликовой – Улица Интернациональная и улица Маркова – Улица Колхозная.