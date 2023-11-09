В Сыктывкаре отметили рост числа травмированных из-за ДТП детей
- 18:00 9 ноября
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- Олег Помидоров
За минувшие 10 месяцев 2023 года на территории столицы Коми погибло пять человек из-за автоаварий.
9 ноября в общественной приемной главы региона прошла прямая линия посвященная безопасности дорожного движения. Начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Сыктывкару Артем Станкевич сообщил, что на 9 ноября в Сыктывкаре произошло 294 дорожно-транспортных происшествия.
В этих автоавариях погибло пять человек. 360 человек получили различные травмы. Среди травмированных в результате автоаварий также оказалось 50 несовершеннолетних младше 16 лет. Год назад, за тот же период, пострадавших детей было на 13 меньше.
Также Артем Станкевич отметил, что за 10 месяцев 2023 года зарегистрировали 1188 пьяных водителей. Из них 80 человек повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.
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