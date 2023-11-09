В Сыктывкаре отметили рост числа травмированных из-за ДТП детей

За минувшие 10 месяцев 2023 года на территории столицы Коми погибло пять человек из-за автоаварий. 9 ноября в общественной приемной главы региона прошла прямая линия посвященная безопасности дорожного движения. Начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Сыктывкару Артем Станкевич сообщил, что на 9 ноября в Сыктывкаре произошло 294 дорожно-транспортных происшествия.

В этих автоавариях погибло пять человек. 360 человек получили различные травмы. Среди травмированных в результате автоаварий также оказалось 50 несовершеннолетних младше 16 лет. Год назад, за тот же период, пострадавших детей было на 13 меньше.