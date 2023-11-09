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6 симптомов нарушения мозгового кровообращения: как распознать инсульт и спасти жизнь?

6 симптомов нарушения мозгового кровообращения: как распознать инсульт и спасти жизнь?Фото freepik.com

По статистике, инсульт занимает вторую позицию в списке причин смертности в мире. Ежегодно в России от болезни умирают около 200 тысяч человек. Оправиться после инсульта и вернуться к нормальной жизни удается лишь тем, кому успели вовремя оказать медицинскую помощь. 

— Инсульты занимают первое место по инвалидизации среди всех возможных заболеваний. К полноценной жизни и труду возвращается потом всего около 18-20% пациентов. В последние годы удалось несколько улучшить ситуацию благодаря оперативному реагированию и своевременному лечению, но процент смертности и инвалидизации все равно остается высоким, — рассказал врач-кардиолог Группы компаний ОМС Иван Ефремкин в интервью с изданием “Коммерсантъ”.

Почему случается инсульт?

Мозг человека, как и все остальные ткани и органы, нуждается в кислороде и питательных веществах, которые переносятся током крови по артериям. Острое нарушение мозгового кровообращения называется инсультом. 

Причины сосудистых изменений в мозге:

  • Атеросклеротическая: возникает из-за появления белковых и липидных наслоений на стенках сосудов, что приводит к уменьшению просвета сосудов и снижению циркулируемой крови. Курение повышает риск развития атеросклероза на 50%.
  • Венозная: нарушается отток венозной крови с формированием застоя, отравляющего мозг токсинами и вызывающие воспаление.
  • Гипертоническая: высокое давление способствует сужению и разрыву сосудистых стенок. Болезнь прогрессирует достаточно быстро. Появляется у людей молодого возраста — есть случаи возникновение даже у подростков. Острая форма заболевания может сопровождаться эпилептическими атаками и чрезмерным возбуждением. При хроническом течении идет поступательное повреждение мелких сосудов.

6 симптомов нарушения мозгового кровообращения

Инсульт — это болезнь, где важно успеть, на счету каждая минута. Оставшись без кислорода, клетки мозга быстро погибают. Тяжесть последствий напрямую зависит от скорости оказания помощи. В медицине есть понятие “терапевтического окна” — оно длится 4,5 часа. За это время у врачей есть все шансы помочь больному и снизить риск возникновения тяжелых последствий.

Важно оказать быструю помощь при инсульте

Симптомы, которые сообщают о нарушении мозгового кровообращения:

  • резко появившаяся сильная головная боль;
  • потеря равновесия, головокружение;
  • онемение различных частей тела, судороги;
  • ухудшение зрения, слуха; 
  • нарушение речи и сознания;
  • тошнота и рвота.

Инсульт бывает:

  • геморрагическим: повреждается стенка сосуда и происходит кровоизлияние в головной мозг; 
  • ишемическим: тромб закупоривает просвет сосуда и  не поступает кислород к клеткам головного мозга.

Инсульт — это всегда вторичный процесс, он является осложнением основного заболевания.

Как понять, что у человека инсульт?

Существует быстрый тест из 3-х действий:

  1. Попросить человека улыбнуться. При инсульте один уголок рта будет опущен. 
  2. Попросить человека поднять обе руки или сжать ваши ладони. При инсульте  человек не может ими управлять с одинаковой силой. 
  3. Задайте несколько вопросов. Инсульт вызывает нарушение речи и дезориентацию.

Кто в группе риска?

Существуют факторы, повышающие риск развития заболевания:

  • возраст: нарушение мозгового кровообращения может случиться в любом возрасте у взрослых и детей, однако после 55 лет риск инсульта увеличивается; 
  • пол: у мужчин риск инсультов выше, чем у женщин. Но у женщин более высокий риск умереть от инсульта;  
  • семейный анамнез: если у кого-то из ваших ближайших родственников был инсульт, вы тоже можете быть в группе риска;
  • сердечно-сосудистые заболевания: артериальная гипертензия (высокое кровяное давление), мерцательная аритмия (нарушение сердечного ритма, которое осложняются образованием тромбов) повышают вероятность развития инсульта;
  • курение табака: вредная привычка снижает количество кислорода в крови, повышает кровяное давление и приводит к образованию тромбов;  
  • холестерин: высокий уровень холестерина приводит к отложению его внутри сосудов — атеросклерозу. Эти отложения, как и тромбы, останавливают кровоток; 
  • сахарный диабет: высокий уровень сахара повреждает кровеносные сосуды. Они становятся хрупкими и твердыми, из-за чего повышается риск образования тромбов. 

Профилактика инсульта

Для профилактики инсульта недостаточно отказаться от вредных привычек и правильно питаться. Внимательное отношение к здоровью и своевременная диспансеризация позволяют в 80% случаев предотвратить развитие недуга. 

80% инсультов можно предотвратить. Основные обследования, которые покажут нарушения в работе организма, — компьютерная томография (КТ) и  магнитно-резонансная томография (МРТ).  

Также необходимо следить за лабораторными показателями, которые выявят сгущение крови.  Инсульт проще предупредить, чем лечить последствия.

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Куда обратиться в Сыктывкаре?

Для профилактики инсульта в “Диагностическом центре лабораторных исследований” есть специальный комплекс анализов “Здоровье сердца и сосудов”.  

В его состав входят:

  • гомоцистеин – это аминокислота, избыток которой может нарушить эластичность и целостность сосудов; 
  • липидный обмен позволяет оценить риск возникновения холестериновых бляшек.

Для диагностики инсульта также необходимы:

  • общий анализ мочи;
  • общий (клинический) анализ крови.

Лабораторные показатели позволяют врачам получить ценную информацию и принять необходимые меры для предотвращения и лечения различных состояний, связанных с кровеносной системой.

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О “Диагностическом центре лабораторных исследований”

В Сыктывкаре работает новое учреждение с особой ценовой политикой. ДЦЛИ является розничным партнером крупнейшей московской государственной лаборатории. Стоимость услуг в этой организации в среднем на 10-15% ниже, чем в других конкурирующих коммерческих лабораториях. Кроме того, при первом посещении предоставляется скидка в 20%*.

ДЦЛИ удается сохранять конкурентоспособные цены благодаря статусу государственной лаборатории и большому потоку исследований из лечебно-профилактических учреждений Москвы. Это позволяет центру снизить себестоимость проведения лабораторных анализов и повысить качество платных услуг государственного здравоохранения.

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Контакты

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Больше информации на официальном сайте.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+

Номер лицензии: Л041 01176 11/00655374 от 02.06.2023 

*Скидка не распространяется на комплексы.

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