6 симптомов нарушения мозгового кровообращения: как распознать инсульт и спасти жизнь?

По статистике, инсульт занимает вторую позицию в списке причин смертности в мире. Ежегодно в России от болезни умирают около 200 тысяч человек. Оправиться после инсульта и вернуться к нормальной жизни удается лишь тем, кому успели вовремя оказать медицинскую помощь. — Инсульты занимают первое место по инвалидизации среди всех возможных заболеваний. К полноценной жизни и труду возвращается потом всего около 18-20% пациентов. В последние годы удалось несколько улучшить ситуацию благодаря оперативному реагированию и своевременному лечению, но процент смертности и инвалидизации все равно остается высоким, — рассказал врач-кардиолог Группы компаний ОМС Иван Ефремкин в интервью с изданием “Коммерсантъ”.

Почему случается инсульт? Мозг человека, как и все остальные ткани и органы, нуждается в кислороде и питательных веществах, которые переносятся током крови по артериям. Острое нарушение мозгового кровообращения называется инсультом.

Причины сосудистых изменений в мозге:

Атеросклеротическая: возникает из-за появления белковых и липидных наслоений на стенках сосудов, что приводит к уменьшению просвета сосудов и снижению циркулируемой крови. Курение повышает риск развития атеросклероза на 50%.

Венозная: нарушается отток венозной крови с формированием застоя, отравляющего мозг токсинами и вызывающие воспаление.

Гипертоническая: высокое давление способствует сужению и разрыву сосудистых стенок. Болезнь прогрессирует достаточно быстро. Появляется у людей молодого возраста — есть случаи возникновение даже у подростков. Острая форма заболевания может сопровождаться эпилептическими атаками и чрезмерным возбуждением. При хроническом течении идет поступательное повреждение мелких сосудов.

6 симптомов нарушения мозгового кровообращения

Инсульт — это болезнь, где важно успеть, на счету каждая минута. Оставшись без кислорода, клетки мозга быстро погибают. Тяжесть последствий напрямую зависит от скорости оказания помощи. В медицине есть понятие “терапевтического окна” — оно длится 4,5 часа. За это время у врачей есть все шансы помочь больному и снизить риск возникновения тяжелых последствий.

Симптомы, которые сообщают о нарушении мозгового кровообращения:

резко появившаяся сильная головная боль;

потеря равновесия, головокружение;

онемение различных частей тела, судороги;

ухудшение зрения, слуха;

нарушение речи и сознания;

тошнота и рвота.

Инсульт бывает:

геморрагическим: повреждается стенка сосуда и происходит кровоизлияние в головной мозг;

ишемическим: тромб закупоривает просвет сосуда и не поступает кислород к клеткам головного мозга.

Инсульт — это всегда вторичный процесс, он является осложнением основного заболевания.

Как понять, что у человека инсульт?

Существует быстрый тест из 3-х действий:

Попросить человека улыбнуться. При инсульте один уголок рта будет опущен. Попросить человека поднять обе руки или сжать ваши ладони. При инсульте человек не может ими управлять с одинаковой силой. Задайте несколько вопросов. Инсульт вызывает нарушение речи и дезориентацию.

Кто в группе риска?

Существуют факторы, повышающие риск развития заболевания:

возраст: нарушение мозгового кровообращения может случиться в любом возрасте у взрослых и детей, однако после 55 лет риск инсульта увеличивается;

пол: у мужчин риск инсультов выше, чем у женщин. Но у женщин более высокий риск умереть от инсульта;

семейный анамнез: если у кого-то из ваших ближайших родственников был инсульт, вы тоже можете быть в группе риска;

сердечно-сосудистые заболевания: артериальная гипертензия (высокое кровяное давление), мерцательная аритмия (нарушение сердечного ритма, которое осложняются образованием тромбов) повышают вероятность развития инсульта;

курение табака: вредная привычка снижает количество кислорода в крови, повышает кровяное давление и приводит к образованию тромбов;

холестерин: высокий уровень холестерина приводит к отложению его внутри сосудов — атеросклерозу. Эти отложения, как и тромбы, останавливают кровоток;

сахарный диабет: высокий уровень сахара повреждает кровеносные сосуды. Они становятся хрупкими и твердыми, из-за чего повышается риск образования тромбов.

Профилактика инсульта

Для профилактики инсульта недостаточно отказаться от вредных привычек и правильно питаться. Внимательное отношение к здоровью и своевременная диспансеризация позволяют в 80% случаев предотвратить развитие недуга.



80% инсультов можно предотвратить. Основные обследования, которые покажут нарушения в работе организма, — компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ).

Также необходимо следить за лабораторными показателями, которые выявят сгущение крови. Инсульт проще предупредить, чем лечить последствия.

Куда обратиться в Сыктывкаре?

Для профилактики инсульта в “Диагностическом центре лабораторных исследований” есть специальный комплекс анализов “Здоровье сердца и сосудов”.

В его состав входят:

гомоцистеин – это аминокислота, избыток которой может нарушить эластичность и целостность сосудов;

липидный обмен позволяет оценить риск возникновения холестериновых бляшек.

Для диагностики инсульта также необходимы:

общий анализ мочи;

общий (клинический) анализ крови.

Лабораторные показатели позволяют врачам получить ценную информацию и принять необходимые меры для предотвращения и лечения различных состояний, связанных с кровеносной системой.





О “Диагностическом центре лабораторных исследований”

В Сыктывкаре работает новое учреждение с особой ценовой политикой. ДЦЛИ является розничным партнером крупнейшей московской государственной лаборатории. Стоимость услуг в этой организации в среднем на 10-15% ниже, чем в других конкурирующих коммерческих лабораториях. Кроме того, при первом посещении предоставляется скидка в 20%*.

ДЦЛИ удается сохранять конкурентоспособные цены благодаря статусу государственной лаборатории и большому потоку исследований из лечебно-профилактических учреждений Москвы. Это позволяет центру снизить себестоимость проведения лабораторных анализов и повысить качество платных услуг государственного здравоохранения.

Контакты

Записаться, а также получить ответы на вопросы можно по телефону: 8(8212)40-01-44 и на странице медицинского центра.

Больше информации на официальном сайте.

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