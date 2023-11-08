Заместителю председателя Верховного суда Коми продлили полномочия
- 22:00 8 ноября
- 0+
- Олег Помидоров
8 ноября 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Шевелева на должность зампреда Верховного суда Коми.
Таким образом полномочия Андрея Шевелева были продлены еще на шесть лет. В рамках этого указа в Сосногорском городском суде появился новый судья. Им стала Ксения Сообцокова.
На данный момент у председателя Верховного суда региона Александра Хамицевича есть три действующих заместителя: Андрей Шевелев, который стал зампредом в октябре 2017 года, Александр Шадлов – в должности с декабря 2018 года и Андрей Юдин находящийся в статусе заместителя председателя с июня 2021 года.
Андрей Шевелев в 2004 году стал судьей Княжпогостского районного суда. 17 ноября 2008 года он был назначен судьей Верховного суда Коми после соответствующего указа президента России.
...