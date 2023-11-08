В Коми отменили решение об отпуске Валерия Серова



Совет Печоры отменил решение об отпуске Валерия Серова, которое ранее было принято 19 сентября. Как сообщили в региональной прокуратуре, в совет была направлена информация о необходимости рассмотрения вопроса об отмене решения по факту отпуска Валерия Серова. Дело в том, что данное решение неверно с точно зрения требований федерального законодательства.

В ведомстве пояснили, что выборному должностному лицу предоставляется отсрочка от службы в армии, однако совмещать службу и работу главой администрации нельзя. В рамках представления от прокуратуры, на совете Печоры рассмотрели эту информацию, после чего решение было отменено.