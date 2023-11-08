В Коми отменили решение об отпуске Валерия Серова
- 20:00 8 ноября
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- Олег Помидоров
Совет Печоры отменил решение об отпуске Валерия Серова, которое ранее было принято 19 сентября.
Как сообщили в региональной прокуратуре, в совет была направлена информация о необходимости рассмотрения вопроса об отмене решения по факту отпуска Валерия Серова. Дело в том, что данное решение неверно с точно зрения требований федерального законодательства.
В ведомстве пояснили, что выборному должностному лицу предоставляется отсрочка от службы в армии, однако совмещать службу и работу главой администрации нельзя. В рамках представления от прокуратуры, на совете Печоры рассмотрели эту информацию, после чего решение было отменено.
Напомним, с 1 октября мэр Печоры должен был отправиться в неоплачиваемый отпуск из-за заключенного контракта с Министерством обороны для дальнейшего участия в специальной военной операции. Однако сделать это бывший мэр не успел – за день до отпуска против него возбудили уголовное дело.
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