В Коми с начала 2023 года обнаружили 10 фальшивых банкнот

За первые девять месяцев 2023 года на территории региона изъяли из оборота 10 поддельных купюр. За минувшие январь-сентябрь этого года, сотрудники банковского сектора республики выявили и изъяли из оборота 10 поддельных банкнот. В отличие от того же периода за 2022 год, в 2023 году количество найденных подделок снизилось в три раза.

Среди изъятых из оборота подделок было семь банкнот Банка России. Также, в первые девять месяцев 2023 года кассовые работники нашли в банках две поддельные купюры номиналов в пять тысяч рублей. Четыре поддельные купюры были номиналом в две тысячи рублей. Одна поддельная купюра была номиналом в одну тысячу рублей.