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В Коми завершается ремонт нескольких дорог

В Коми завершается ремонт нескольких дорогфото пресс-службы администрации Коми

В республике подходят к концу ремонтные работы на автомобильных дорогах. Некоторая часть из них была проведена в рамках нацпроекта “Безопасные и качественные дороги”.

Например, на автодороге по маршруту Сыктывкар – Троицко-Печорск провели ремонт на участке Сыктывкар – Пузла – Крутая, общей протяженностью в 12 километров. На данный момент строительная готовность объекта составила 70%. Сама дорога на 83% покрыта верхним слоем асфальтобетона. Нижний слой сделан на 100%. Работы на этом участке будут завершены к концу ноября 2023 года.

Также работы продолжаются и на автодороге Керки – Дутово, общей протяженностью в 13 километров. Сейчас готовность объекта на это участке составляет 70%.

Помимо этого работы ведутся не только в рамках нацпроекта, но и за счет иных бюджетов. Например в ноябре ожидается завершение ремонта дороги “Подъезд к поселку Верхний Чов” в столице Коми. Длина отремонтированного участка составит 4,2 километра. Сейчас объект готов на 91%.
 

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