В Коми завершается ремонт нескольких дорог

В республике подходят к концу ремонтные работы на автомобильных дорогах. Некоторая часть из них была проведена в рамках нацпроекта “Безопасные и качественные дороги”.

Например, на автодороге по маршруту Сыктывкар – Троицко-Печорск провели ремонт на участке Сыктывкар – Пузла – Крутая, общей протяженностью в 12 километров. На данный момент строительная готовность объекта составила 70%. Сама дорога на 83% покрыта верхним слоем асфальтобетона. Нижний слой сделан на 100%. Работы на этом участке будут завершены к концу ноября 2023 года.