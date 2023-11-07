Нескольких сыктывкарцев наказали за стрельбу по машинам

Годом ранее произошел инцидент со стрельбой по автомобилям. 7 ноября суд огласил приговор в рамках уголовных дел в отношении стрелявших мужчин. Суд установил, что 8 октября 2022 года нетрезвые 30-летний сыктывкарец и его 24-летний друг с балкона одной из квартир дома на улице Домны Каликовой, 60, устроили стрельбу из пневматического пистолета по движущимся во дворе машинам. Позднее 24-летний мужчина сообщил, что он решил пострелять вниз и по припаркованным машинам. В общей сложности ущерб от хулиганских действий составил около 37 тысяч рублей.

В рамках второго уголовного дела стало известно, что 20-летний сыктывкарец в период с 30 по 31 октября 2022 года стрелял из пневматической винтовки по машинам во дворе дома на улице Лыткина, 31. В результате этих действий мужчина причинил ущерб на сумму в размере 50 тысяч рублей.