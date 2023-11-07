Сыктывкарка оскорбила соседку и выплатила за это штраф
- 20:00 7 ноября
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- Олег Помидоров
Оскорбленная женщина потребовала в суде компенсацию в размере 150 тысяч рублей.
Сыктывкарский городской суд рассмотрел требования местной жительницы к соседке по факту взыскания компенсации за моральный вред из-за оскорблений. Женщина потребовала выплатить ей 150 тысяч рублей.
Выяснилось, что женщина, находясь в общем коридоре общежития возле своей комнаты, высказала оскорбления в адрес своей соседки. Этим действом она унизила ее честь и достоинство. Оказалось, что конфликт между женщинами давний и, по словам оскорбленной, сказывается на ее здоровье. По этой причине она решила обратиться в суд.
Суд признал виновным женщину в совершении административного правонарушения и назначил ей наказание в виде штрафа в размере трех тысяч рублей. Сыктывкарский горсуд взыскал компенсацию в пользу истца, однако вместо 150 тысяч рублей, фемида оценила страдания женщины в пять тысяч.
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