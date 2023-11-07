Сыктывкарские полицейские выявили человека, который воровал на кладбище

Полицейские столицы Коми установили личность человека, которого подозревают в хищении имущества с надгробий на городском кладбище.

Как рассказали в МВД по Сыктывкару, в полицию обратился местный житель по факту хищения металлического столба и части металлической ограды. Мужчина приехал на городское кладбище, чтобы навестить могилу своей бабушки. Однако на месте он обнаружил, что в месте захоронения отсутствует металлический столб, который он установил летом 2023 года. Стоимость пропажи составила чуть более двух тысяч рублей.