В сыктывкарской колонии выпустились специалисты по профессии “Швея”

В профессиональном образовательном учреждении №23 ФСИН России на базе исправительной колонии №25 в Сыктывкаре прошли экзамены у осужденных. Как рассказали в пресс-службе ФСИН по Коми, экзамены состоялись у осужденных, которые обучались в группе по профессии “Швея”.

Перед финальным экзаменом осужденным предстояло пройти процесс обучения. В ходе него они изучили требования по охране труда, швейное оборудование и материалы, которые применяются в швейном производстве.

В рамках практических занятий осужденные отработали навыки по изготовлению швейных изделий. Практику обучающиеся прошли на объектах швейного производства учреждения, где в будущем они будут трудоустроены.