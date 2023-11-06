В сыктывкарской колонии выпустились специалисты по профессии “Швея”
- 13:00 6 ноября
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- Олег Помидоров
В профессиональном образовательном учреждении №23 ФСИН России на базе исправительной колонии №25 в Сыктывкаре прошли экзамены у осужденных.
Как рассказали в пресс-службе ФСИН по Коми, экзамены состоялись у осужденных, которые обучались в группе по профессии “Швея”.
Перед финальным экзаменом осужденным предстояло пройти процесс обучения. В ходе него они изучили требования по охране труда, швейное оборудование и материалы, которые применяются в швейном производстве.
В рамках практических занятий осужденные отработали навыки по изготовлению швейных изделий. Практику обучающиеся прошли на объектах швейного производства учреждения, где в будущем они будут трудоустроены.
В ходе проведения квалификационного экзамена, 17 выпускников показали свои навыки умения по профессии “Швея”. Пятеро осужденных сдали экзамен на отлично, еще четверо на хорошо.
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