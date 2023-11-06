Школьники Сыктывкара разбирали автомат Калашникова на фестивале “Будущие профессионалы”

Представители региональной Росгвардии и Центра подготовки личного состава СЗФО Росгвардии стали экспертами площадок на городском фестивале компетенций “Будущие профессионалы. Военное дело”. Как рассказали в ведомства, мероприятия были организованы для профориентации школьников и создания новых возможностей для освоения ими будущих и современных профессий.

Также Росгвардейцы оценили навыки юнош в строевой подготовке, сборке и разборке автомата Калашникова. Помимо этого дети показали свои умения в поиске и обработке материала с политинформацией на тему “Россия – сильная держава!”.

В ходе проведения конкурсных испытания, школьники показали интеллектуальные способности, а также умение распределять свое время в процессе выполнения заданий, организованность и собранность.