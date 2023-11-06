Школьники Сыктывкара разбирали автомат Калашникова на фестивале “Будущие профессионалы”
- 19:00 6 ноября
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- Олег Помидоров
Представители региональной Росгвардии и Центра подготовки личного состава СЗФО Росгвардии стали экспертами площадок на городском фестивале компетенций “Будущие профессионалы. Военное дело”.
Как рассказали в ведомства, мероприятия были организованы для профориентации школьников и создания новых возможностей для освоения ими будущих и современных профессий.
Также Росгвардейцы оценили навыки юнош в строевой подготовке, сборке и разборке автомата Калашникова. Помимо этого дети показали свои умения в поиске и обработке материала с политинформацией на тему “Россия – сильная держава!”.
В ходе проведения конкурсных испытания, школьники показали интеллектуальные способности, а также умение распределять свое время в процессе выполнения заданий, организованность и собранность.
В конце фестиваля представители Росгвардии поблагодарили детей за проявленный интерес к военному делу и пожелали им успехов в выборе будущей профессии.
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