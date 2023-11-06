Жителя Коми осудили за разбитое окно в доме родителей

Ущерб для матери сына оказался значительным – он составил пять тысяч рублей. Мировой судья Усть-Куломского судебного участка Республики Коми рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчину обвинили в умышленном уничтожении чужого имущества, что повлекло за собой причинение значительного ущерба.

Выяснилось, что в период с 12:00 по 14:35 13 мая 2023 года, мужчина, находясь в пьяном состоянии, во дворе частного дома в Усть-Куломском районе, в ходе конфликта с потерпевшей, умышленно ударил камнем несколько раз по окну дома, который принадлежал потерпевшей. Вследствии удара окно разбилось.

Экспертиза установила, что рыночная стоимость ремонта с учетом установки стеклопакета составила 5172 рубля. В связи с этим, потерпевшей причинили значительный ущерб на данную сумму.