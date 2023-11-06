Жители Коми стали больше тратить денег на юристов
- 09:00 6 ноября
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- Олег Помидоров
За минувшие девять месяцев 2023 года, жители республики потратили на разные услуги около 46 миллиардов рублей.
Как рассказали в Комистате, несмотря на увеличение суммы расходов с 43,7 миллиардов рублей в 2022 году до 46,7 миллиардов рублей в 2023, в целом расходы населения Коми на оплату услуг в сопоставимых ценах уменьшились на 3%. Причина этому – инфляция.
В 2023 году жители Коми увеличили траты на посещение досуговых и культурных учреждений в 1,3 раза. Так, сумма расходов населения составила 325 миллионов рублей.
На отдых и путешествия жители региона стали также тратить больше. На путевки и услуги по бронированию было потрачено 1,54 миллиарда рублей.
Траты на спорт также выросли у населения республики на 17%, а общая сумма затрат составила 521 миллион рублей.
Также жители региона начали тратить очень много денег на услуги юристов и нотариусов. Сумма в 2023 году выросла на 24% и составила 430 миллионов рублей.
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