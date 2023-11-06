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Жители Коми стали больше тратить денег на юристов

Жители Коми стали больше тратить денег на юристовФото из архива "Про Город Сыктывкар"

За минувшие девять месяцев 2023 года, жители республики потратили на разные услуги около 46 миллиардов рублей.

Как рассказали в Комистате, несмотря на увеличение суммы расходов с 43,7 миллиардов рублей в 2022 году до 46,7 миллиардов рублей в 2023, в целом расходы населения Коми на оплату услуг в сопоставимых ценах уменьшились на 3%. Причина этому – инфляция.

В 2023 году жители Коми увеличили траты на посещение досуговых и культурных учреждений в 1,3 раза. Так, сумма расходов населения составила 325 миллионов рублей.

На отдых и путешествия жители региона стали также тратить больше. На путевки и услуги по бронированию было потрачено 1,54 миллиарда рублей.

Траты на спорт также выросли у населения республики на 17%, а общая сумма затрат составила 521 миллион рублей.

Также жители региона начали тратить очень много денег на услуги юристов и нотариусов. Сумма в 2023 году выросла на 24% и составила 430 миллионов рублей.
 

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