Жители Коми стали больше тратить денег на юристов

За минувшие девять месяцев 2023 года, жители республики потратили на разные услуги около 46 миллиардов рублей. Как рассказали в Комистате, несмотря на увеличение суммы расходов с 43,7 миллиардов рублей в 2022 году до 46,7 миллиардов рублей в 2023, в целом расходы населения Коми на оплату услуг в сопоставимых ценах уменьшились на 3%. Причина этому – инфляция.

В 2023 году жители Коми увеличили траты на посещение досуговых и культурных учреждений в 1,3 раза. Так, сумма расходов населения составила 325 миллионов рублей.

На отдых и путешествия жители региона стали также тратить больше. На путевки и услуги по бронированию было потрачено 1,54 миллиарда рублей.

Траты на спорт также выросли у населения республики на 17%, а общая сумма затрат составила 521 миллион рублей.