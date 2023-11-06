В Вологодской области инспекторы на реке остановили нарушителей из Коми
- 16:00 6 ноября
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- Олег Помидоров
Инспекторы ГИМС, в ходе проведения патрулей, остановили в Вологодской области нарушителей из Коми.
В Вологодской области по реке Сухона проходят ежедневные патрули. В результате таких мер, инспекторы ГИМС смогли зафиксировать и остановить туристов-нарушителей из Республики Коми.
Как рассказали на портале vologda-poisk.ru, руководитель туристическое группы, в которой в том числе были несовершеннолетние, не принял соответствующие мер по безопасности на воде и не зарегистрировал туристический маршрут в МЧС. В это же время, на реке образовывалась не самая благоприятная погода для туризма: происходила шуга, а низкие температуры могут отразиться на плавучести судна.
В случае нештатной ситуации, падение в холодную воду могло бы трагически закончиться для группы туристов, сообщают об этом в МЧС. Благодаря оперативной работе в ходе патрулирования сплав завершился положительно.
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