В Вологодской области инспекторы на реке остановили нарушителей из Коми

Как рассказали на портале vologda-poisk.ru, руководитель туристическое группы, в которой в том числе были несовершеннолетние, не принял соответствующие мер по безопасности на воде и не зарегистрировал туристический маршрут в МЧС. В это же время, на реке образовывалась не самая благоприятная погода для туризма: происходила шуга, а низкие температуры могут отразиться на плавучести судна.