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В одной из деревень в Коми три часа тушили мусор

В одной из деревень в Коми три часа тушили мусорФото из архива "Про Город Сыктывкар"


По предварительной информации от спасателей, возгорание мусора произошло из-за неосторожности.

Как рассказали в МЧС по Коми, 5 ноября в 16:35 в пожарно-спасательную службу Прилузского района поступила информация о возгорании мусора на одной из открытых территорий в деревне Тупеговской села Объячево. В считанные минуты на место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения.

К 19:40 пожар был ликвидирован силами спасателей МЧС. Пострадавших в возгорании нет. 
Общая площадь открытого огня составила около 100 квадратных метров. В тушении принимали участие семь пожарных и две машины МЧС. По данным спасателей, предварительная причина возникновения пожара это неосторожное обращение с огнем.
 

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