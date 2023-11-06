В одной из деревень в Коми три часа тушили мусор



По предварительной информации от спасателей, возгорание мусора произошло из-за неосторожности.

Как рассказали в МЧС по Коми, 5 ноября в 16:35 в пожарно-спасательную службу Прилузского района поступила информация о возгорании мусора на одной из открытых территорий в деревне Тупеговской села Объячево. В считанные минуты на место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения.