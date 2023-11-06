В Коми произошло ДТП, в котором оба водителя получили травмы

В Воркуте произошла автоавария в результате которой оба водителя получили травмы.

Как сообщает ГИБДД по Коми, 5 ноября в районе 17:50 произошла автоавария с участием “Судзуки” и “ВАЗ”. Водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем “Судзуки” двигался по кольцевой дороге в Воркуте. На шестом километре пути он не справился в управлением, после чего выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль “ВАЗ”. За рулем последнего транспортного средства находился мужчина 1977 года рождения.