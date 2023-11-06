В Коми произошло ДТП, в котором оба водителя получили травмы
- 10:00 6 ноября
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- Олег Помидоров
В Воркуте произошла автоавария в результате которой оба водителя получили травмы.
Как сообщает ГИБДД по Коми, 5 ноября в районе 17:50 произошла автоавария с участием “Судзуки” и “ВАЗ”. Водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем “Судзуки” двигался по кольцевой дороге в Воркуте. На шестом километре пути он не справился в управлением, после чего выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль “ВАЗ”. За рулем последнего транспортного средства находился мужчина 1977 года рождения.
В результате дорожно-транспортного происшествия у водителя “Судзуки” врачи обнаружили ушиб грудной клетки. Водитель “ВАЗа” пострадал сильнее. У мужчины диагностировали головного мозга, черепно-мозговую травму, а также множественные ушибы лица и тела.
При этом обоим участникам авария госпитализация не потребовалась. Водитель “Судзуки” управляет транспортными средствами с 2002 года.
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