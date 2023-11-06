Охотника из Кировской области осудят в Коми за неумышленное убийство
- 14:00 6 ноября
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- Олег Помидоров
Жителя Кировской области обвиняют в причинении смерти по неосторожности в Коми.
Как считает следствие, в сентября 2023 года двое жителей Кировской области охотились на территории Прилузского района в Коми. В ходе охоты, 47-летний мужчина нарушил правила и выстрелил по неизвестной цели. Оказалось, что мужчина попал в своего 51-летнего знакомого. Он перепутал его с животным.
В результате ранения мужчина скончался в машине скорой помощи по пути в медицинское учреждение.
В ходе следствия мужчина признался в своей вине и раскаялся в содеянном. Также он принес извинения родственникам погибшего и активно помогал в ходе расследования. Следствие передало в суд уголовное дело по факту непредумышленного причинения смерти для последующего рассмотрения по существу.
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