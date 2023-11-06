Охотника из Кировской области осудят в Коми за неумышленное убийство

Жителя Кировской области обвиняют в причинении смерти по неосторожности в Коми.

Как считает следствие, в сентября 2023 года двое жителей Кировской области охотились на территории Прилузского района в Коми. В ходе охоты, 47-летний мужчина нарушил правила и выстрелил по неизвестной цели. Оказалось, что мужчина попал в своего 51-летнего знакомого. Он перепутал его с животным.