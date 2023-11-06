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Известный музыкант из Коми не смог ответить на вопросы в “Кто хочет стать миллионером?”

Известный музыкант из Коми не смог ответить на вопросы в “Кто хочет стать миллионером?”фото из архива "Про Город Сыктывкар"


Известный гармонист республики Владимир Трошев принял участие в проекте “Кто хочет стать миллионером?” на Первом канале. Однако музыкант не смог пройти отборочные туры.

Владимир Трошев стал участников популярного познавательного проекта “Кто хочет стать миллионером?”. Программа с участием музыканта вышла в телеэфир 5 ноября.

В ходе проведения двух отборочных туров, гармонист не смог быстрее других игроков ответить на вопросы. Владимир Трошева опередили художник Григорий Эйдинов и фотограф Лариса Щеткина. 

После вопроса художнику о традиционном символе России, музыкант исполнил куплет из песни Людмилы Зыкиной “Оренбургский пуховый платок”. А фотографу Владимир Трошев смог помочь выиграть несгораемую сумму в пять тысяч рублей, исполнив “Старый клен”.
 

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