Житель Коми разбил лоб в автобусе

Пассажир одного из сыктывкарских рейсов в результате резкого торможения водителя поцарапал лоб.

Как рассказали в ГИБДД по Коми, 5 ноября в 05:58 водитель 1995 года рождения ехал из Сыктывкара в Эжву на 18 маршруте. Мужчина управлял автобусом НефАЗ. На девятом километре пути водителю пришлось резко затормозить. В результате резкого торможения, в салоне автобуса упал один из пассажиров – мужчина 1981 года рождения. В результате падения мужчина получил ссадину на лбу.