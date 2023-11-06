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Житель Коми разбил лоб в автобусе

Житель Коми разбил лоб в автобусеФото ГИБДД по Коми

Пассажир одного из сыктывкарских рейсов в результате резкого торможения водителя поцарапал лоб.

Как рассказали в ГИБДД по Коми, 5 ноября в 05:58 водитель 1995 года рождения ехал из Сыктывкара в Эжву на 18 маршруте. Мужчина управлял автобусом НефАЗ. На девятом километре пути водителю пришлось резко затормозить. В результате резкого торможения, в салоне автобуса упал один из пассажиров – мужчина 1981 года рождения. В результате падения мужчина получил ссадину на лбу.

Водитель находится за рулем транспортного средства с 2014 года.
 

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