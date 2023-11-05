Новым гостем проекта “Вечерний ПроГород” станет известный в Коми шоумен Артемий Барсуков

5 ноября состоится новый прямой эфир музыкального интернет-шоу “Вечерний Прогород”. Гостем выпуска станет известный шоумен, ведущий, музыкант и основатель проекта “Коми морт” Артемий Барсуков. В июле 2023 года Артемий принимал участие в проекте в качестве соведущего. Тогда на сцене выступила металлкор-группа Ascend To The Heavens.

Новый музыкальный эфир проведет бессменный ведущий проекта, журналист Никита Чернов. Соведущим выпуска станет известный в регионе радиоведущий и ведущий мероприятий Семен Кулешов. В ходе трансляции зрители проекта могут оставлять свои комментарии и вопросы для гостя, а ведущие их обязательно прочитают.

Не пропустите прямую трансляцию музыкальной программы “Вечерний ПроГород” сегодня в 19:00.