Новым гостем проекта “Вечерний ПроГород” станет известный в Коми шоумен Артемий Барсуков
- 14:00 5 ноября
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- Олег Помидоров
5 ноября состоится новый прямой эфир музыкального интернет-шоу “Вечерний Прогород”.
Гостем выпуска станет известный шоумен, ведущий, музыкант и основатель проекта “Коми морт” Артемий Барсуков. В июле 2023 года Артемий принимал участие в проекте в качестве соведущего. Тогда на сцене выступила металлкор-группа Ascend To The Heavens.
Новый музыкальный эфир проведет бессменный ведущий проекта, журналист Никита Чернов. Соведущим выпуска станет известный в регионе радиоведущий и ведущий мероприятий Семен Кулешов. В ходе трансляции зрители проекта могут оставлять свои комментарии и вопросы для гостя, а ведущие их обязательно прочитают.
Не пропустите прямую трансляцию музыкальной программы “Вечерний ПроГород” сегодня в 19:00.
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