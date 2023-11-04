В Сыктывкаре снесут "деревяшку", которой уже 75 лет

Департамент финансов администрации Сыктывкара объявил аукцион на снос аварийного многоквартирного дома, расположенного по адресу улица Уральская, 4, в поселке Седкыркещ. Этот одноэтажный трехквартирный дом был построен в 1948 году и в 2019 году признан аварийным.

Торги для выбора подрядчика состоятся 14 ноября, а начальная цена контракта составляет 957 тысяч рублей. Снос здания должен быть завершен до 20 декабря 2023 года.