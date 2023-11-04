В Сыктывкаре снесут "деревяшку", которой уже 75 лет
- 16:30 4 ноября
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- Служба новостей
Департамент финансов администрации Сыктывкара объявил аукцион на снос аварийного многоквартирного дома, расположенного по адресу улица Уральская, 4, в поселке Седкыркещ. Этот одноэтажный трехквартирный дом был построен в 1948 году и в 2019 году признан аварийным.
Торги для выбора подрядчика состоятся 14 ноября, а начальная цена контракта составляет 957 тысяч рублей. Снос здания должен быть завершен до 20 декабря 2023 года.
Исполнителю предстоит разобрать здание путем обрушения, снять кладки печей, разобрать верхнюю часть тесовых сараев и кирпичный фундамент. Также нужно будет устранить выгребные ямы, вывезти строительный мусор на полигон и засыпать траншеи. В результате должна быть выровненная площадка, заполненная песком.
Мэр Сыктывкара Владимир Голдин сообщил, что в этом году было снесено 15 аварийных домов по заказу администрации. Он привел список адресов, включая улицы Магистральная, Почтовая, Банбана, 28 Невельской дивизии, Зои Космодемьянской, Южная, Первомайская, Куратова, Школьная и Серова. Однако этот список не является полным, так как также был снесен дом по адресу улица Маркова, 15. Некоторые другие ветхие дома также были выставлены на аукцион, но подрядчики еще не приступили к их сносу.
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