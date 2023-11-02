Житель Коми, который стрелял через дверь в сожительницу, выслушал приговор

Усть-Куломский районный суд вынес приговор в отношении жителя из села Нижний Воч. Мужчину признали виновным по факту покушения на убийство, угрозы убийством и умышленного причинения легкого вреда здоровью, которое было совершенно с применением оружия.

Суд установил, что в марте 2023 года житель села Нижний Воч, угрожал своей сожительнице убийством, держа около ее шеи нож. Через несколько дней мужчина выстрелил в закрытую дверь из ружья, за которой находилась эта женщина. В ходе этого преступления пострадала малолетняя дочь сожительницы, которая получила ранение головы, шеи и туловища.

В ходе судебного разбирательства мужчина частично признал свою вину, рассказав, что действительно высказывал угрозы в адрес женщины, однако с его слов, он не имел желания убить или причинить вред ее дочери.