Житель Коми, который стрелял через дверь в сожительницу, выслушал приговор
- 19:00 2 ноября
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- Олег Помидоров
Усть-Куломский районный суд вынес приговор в отношении жителя из села Нижний Воч.
Мужчину признали виновным по факту покушения на убийство, угрозы убийством и умышленного причинения легкого вреда здоровью, которое было совершенно с применением оружия.
Суд установил, что в марте 2023 года житель села Нижний Воч, угрожал своей сожительнице убийством, держа около ее шеи нож. Через несколько дней мужчина выстрелил в закрытую дверь из ружья, за которой находилась эта женщина. В ходе этого преступления пострадала малолетняя дочь сожительницы, которая получила ранение головы, шеи и туловища.
В ходе судебного разбирательства мужчина частично признал свою вину, рассказав, что действительно высказывал угрозы в адрес женщины, однако с его слов, он не имел желания убить или причинить вред ее дочери.
Мужчину признали виновным по ряду совершенных преступлений и приговорили его к 8,6 годам лишения свободы, с последующим ограничением свободы на 1,6 год.
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