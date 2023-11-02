В Коми за 2023 год зафиксировали 12 случаев заболевания корью

За первые девять месяцев 2023 года, медицинские учреждения Коми выявили 12 случаев заболевания корью. Как сообщили в Комистате о социально-экономическом положении региона за январь-сентябрь 2023 года, на территории республики зарегистрировали 12 случаев заболевания корью. При этом, за аналогичный период 2022 года не было зафиксировано ни одного случая.

Также, с января по сентябрь этого года в Коми не зафиксировали случаев заболевания дифтерией, краснухой и паротитом.

За этот же период, больше всего случаев заболевания инфекционными и паразитарными болезнями в регионе зафиксировали у детей до 14 лет – это оказалась ветряная оспа.