В Коми за 2023 год зафиксировали 12 случаев заболевания корью
- 18:30 2 ноября
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- Олег Помидоров
За первые девять месяцев 2023 года, медицинские учреждения Коми выявили 12 случаев заболевания корью.
Как сообщили в Комистате о социально-экономическом положении региона за январь-сентябрь 2023 года, на территории республики зарегистрировали 12 случаев заболевания корью. При этом, за аналогичный период 2022 года не было зафиксировано ни одного случая.
Также, с января по сентябрь этого года в Коми не зафиксировали случаев заболевания дифтерией, краснухой и паротитом.
За этот же период, больше всего случаев заболевания инфекционными и паразитарными болезнями в регионе зафиксировали у детей до 14 лет – это оказалась ветряная оспа.
С января по сентябрь 2023 года, в сравнении с прошлым, 2022 годом, было зафиксировано увеличение количество заболевших острыми гепатитами, хроническими гепатитами, коклюшем, гриппом, а также заболеваниями социально значимых болезней, среди которых сифилис, педикулез, и ВИЧ.
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