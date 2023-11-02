Участникам драки в Самолете, который экстренно сел в Сыктывкаре, назначили наказание

В Сыктывкаре, Коми, мировым судьей Пушкинского судебного участка были рассмотрены дела двух пассажиров самолета, летевшего по маршруту Иркутск — Москва, которые устроили драку в салоне авиасудна. Пассажиры использовали непристойную жестикуляцию, не могли ориентироваться и представляли угрозу для себя и окружающих. Их поведение также оскорбляло человеческое достоинство и общественную нравственность.

Сотрудники полиции задержали правонарушителей на борту самолета в аэропорту Сыктывкара. В результате рассмотрения дел мировым судьей, пассажиры были признаны виновными в совершении административного правонарушения в соответствии со статьей 20.21 КоАП РФ. В качестве наказания им был назначен административный арест.