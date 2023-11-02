Участникам драки в Самолете, который экстренно сел в Сыктывкаре, назначили наказание
- 13:00 2 ноября
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- Служба новостей
В Сыктывкаре, Коми, мировым судьей Пушкинского судебного участка были рассмотрены дела двух пассажиров самолета, летевшего по маршруту Иркутск — Москва, которые устроили драку в салоне авиасудна. Пассажиры использовали непристойную жестикуляцию, не могли ориентироваться и представляли угрозу для себя и окружающих. Их поведение также оскорбляло человеческое достоинство и общественную нравственность.
Сотрудники полиции задержали правонарушителей на борту самолета в аэропорту Сыктывкара. В результате рассмотрения дел мировым судьей, пассажиры были признаны виновными в совершении административного правонарушения в соответствии со статьей 20.21 КоАП РФ. В качестве наказания им был назначен административный арест.
Напомним, инцидент произошел 31 октября на борту самолета "Иркутск - Москва". Один из пассажиров, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вел себя настолько агрессивно, что самолету пришлось совершить внеплановую посадку в аэропорту Сыктывкара. Мужчина устроил настоящую драку и избил 22-летнего молодого человека. Кстати, происходящее на борту даже попало на видео, которое можно посмотреть в нашем Телеграм-канале.
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