В Воркуте пьяная посиделка закончилась убийством бывшего возлюбленного. Подробности преступления рассказали в пресс-службе регионального следственного комитета.

Как следует из материалов дела, в декабре 2022 года в квартире одного из домов по улице Суворова 34-летняя горожанка, ее 49-летний приятель и 58-летний бывший возлюбленный распивали спиртное. В какой-то момент между мужчинами возникла ссора на фоне ревности. Началась драка, в ходе которой женщина и ее новый знакомый задушили потерпевшего. Осознав произошедшее, пара похитила имущество хозяина квартиры и покинула место преступления.