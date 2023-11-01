В Воркуте пьяная посиделка закончилась убийством бывшего возлюбленного
- 08:30 1 ноября
- 16+
- Татьяна Зубова
В Воркуте пьяная посиделка закончилась убийством бывшего возлюбленного. Подробности преступления рассказали в пресс-службе регионального следственного комитета.
Как следует из материалов дела, в декабре 2022 года в квартире одного из домов по улице Суворова 34-летняя горожанка, ее 49-летний приятель и 58-летний бывший возлюбленный распивали спиртное. В какой-то момент между мужчинами возникла ссора на фоне ревности. Началась драка, в ходе которой женщина и ее новый знакомый задушили потерпевшего. Осознав произошедшее, пара похитила имущество хозяина квартиры и покинула место преступления.
Суд приговорил мужчину к 13,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Женщина следующие девять лет проведет в колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.
Напомним, ранее в Коми конфликт из-за алкоголя привел к убийству собственной матери.
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