На каких условиях в Коми дают отсрочку от призыва айтишникам

В сыктывкарской общественной приемной прошла прямая линия, посвященная осеннему призыву. Один из вопросов касался предоставления отсрочки IT-специалисту. Мужчина прислал свой вопрос через соцсети. Он пояснил, что до 13 сентября работал в аккредитованной организации, был включен в список сотрудников на отсрочку от призыва. С 14 сентября задавший вопрос перешел на работу в другую также аккредитованную организацию. Должность, которую занял мужчина, попадает под отсрочку от призыва: он ― IT-специалист.

Несмотря на это и подтверждающие документы, призывная комиссия отказала в отсрочке.

Специалисты военкомата пояснили, что в данном случае предоставление отсрочек регулируется постановлением правительства № 490 от 28 марта 2022 года. Согласно постановлению отсрочка предоставляется на время работы в IT-компании. При увольнении отсрочка перестает действовать. Если человек перешел на работу в другую IT-компанию, нужно чтобы она предоставила Минцифры России список сотрудников, имеющих, по ее мнению, право на отсрочку. После этого ведомство принимает решение: включать или нет человека в список сотрудников с правом на отсрочку.