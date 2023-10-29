На каких условиях в Коми дают отсрочку от призыва айтишникам
- 16:00 29 октября
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- Служба новостей
В сыктывкарской общественной приемной прошла прямая линия, посвященная осеннему призыву. Один из вопросов касался предоставления отсрочки IT-специалисту.
Мужчина прислал свой вопрос через соцсети. Он пояснил, что до 13 сентября работал в аккредитованной организации, был включен в список сотрудников на отсрочку от призыва. С 14 сентября задавший вопрос перешел на работу в другую также аккредитованную организацию. Должность, которую занял мужчина, попадает под отсрочку от призыва: он ― IT-специалист.
Несмотря на это и подтверждающие документы, призывная комиссия отказала в отсрочке.
Специалисты военкомата пояснили, что в данном случае предоставление отсрочек регулируется постановлением правительства № 490 от 28 марта 2022 года. Согласно постановлению отсрочка предоставляется на время работы в IT-компании. При увольнении отсрочка перестает действовать. Если человек перешел на работу в другую IT-компанию, нужно чтобы она предоставила Минцифры России список сотрудников, имеющих, по ее мнению, право на отсрочку. После этого ведомство принимает решение: включать или нет человека в список сотрудников с правом на отсрочку.
Эксперт добавил, что IT-специалистам предоставляется отсрочка, если у них стаж в трудовой организации составляет 11 месяцев, или если после окончания учебного заведения он в тот же год устроился на работу, пишет БНК.
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