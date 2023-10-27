В Коми остались неосвещенными около 300 километров дорог

23 октября на совещании в Госсовете Коми обсудили подпрограмму “Повышение безопасности дорожного движения”. В рамках совещания глава Минстроя Коми Андрей Чибисов рассказал, что в этом году освещение в Коми появилось на 10 километрах дорог регионального значения, а именно на участках дорог Ираель – Ижма – Усть-Цильма, Сыктывкар – Ухта, в том числе на подъездах к селу Ижма и селу Палевицы. Расходы на создание этой дороги составили около 21,1 миллиона рублей.

В 2024 году у Минстроя Коми есть планы на выполнение работ на сумму в 23 миллиона рублей, в 2025-м – на 116 миллиона рублей. Благодаря этой программе, освещение может появиться еще на 10 километров дорог в Коми.

Например, на дорогах местного значения также было построено около 10 километров новых линий освещения. Среди них 108 километров было модернизировано и реконструировано. В общей сложности расходы составили 152 миллиона рублей.