В Коми работникам не выплатили 11 миллионов рублей

С начала 2023 года в Коми работникам разных компаний не выплатили более 11 миллионов рублей зарплаты.

За минувшие 9 месяцев 2023 года в Коми по фактам невыплаты зарплаты возбудили семь уголовных дел. По итогу, в судебном производстве находилось 11 уголовных дел, из которых в семи случаях производства были окончены.