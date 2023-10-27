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В Коми работникам не выплатили 11 миллионов рублей

В Коми работникам не выплатили 11 миллионов рублейфото из архива "Про Город Сыктывкар"

С начала 2023 года в Коми работникам разных компаний не выплатили более 11 миллионов рублей зарплаты.

За минувшие 9 месяцев 2023 года в Коми по фактам невыплаты зарплаты возбудили семь уголовных дел. По итогу, в судебном производстве находилось 11 уголовных дел, из которых в семи случаях  производства были окончены.

Как рассказали в пресс-службе регионального следственного комитета, сумма причиненного ущерба по оконченным делам составила более 11 миллионов рублей. Среди них 93,1% возместили добровольно. Также, на имущество должников наложили арест общей стоимостью более 4 миллионов рублей.
 

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