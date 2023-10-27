В Коми вынесли приговор по факту хищения нефти

Усинский горсуд огласил приговор по уголовному делу в отношении 11 местных жителей и жителей ХМАО-Югры. Местных жителей признали виновными по факту создания и руководства преступным сообществом, которое было организовано преступной группой. Также, их признали виновными за кражу, совершенную организованной группой, в особо крупном размере, и за повреждение нефтепровода, которое совершенно из корыстных побуждений.

Суд установил, что участники преступного сообщества на территории региона в течение 2016 года осуществляли несанкционированные врезки в трубопровод, который принадлежал к нефтедобывающему предприятию. Ущерб по факту хищения превысил около 295 миллионов рублей. Злоумышленники украли около 24 тысяч тонн нефти.

Для подтверждения вины данных подсудимых, следователям пришлось опросить около 200 свидетелей. Также, в рамках уголовного дело было проведено множество судебных экспертиз и следственных действий, что уместилось в 130 томов уголовного дела.