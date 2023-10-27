На главной площади Сыктывкара установят новогодние арт-объекты за почти 5 миллионов рублей
- 18:30 27 октября
- 0+
- Олег Помидоров
фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Новогодние арт-объекты, которые установят на Стефановской площади в столице Коми обойдутся в 4,9 миллиона рублей.
Подобная заявка появилась на портале госзакупок. Начальная стоимость изготовления новогодних арт-объектов на Стефановской площади Сыктывкара обойдется в 4,92 миллиона рублей.
Компании, которые изъявят желание принять участие в данном аукционе, должны в срок до 3 ноября 2023 года продать соответствующие документы. Исходя из технической документации, подрядчик обязан будет выполнить работу до 20 декабря 2023 года.
На Стефановской площади к Новому 2024 году должны появится несколько фанерных арт-объектов, в том числе цифры будущего года, фигурная арка и сани.
...