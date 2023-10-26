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Жительница Коми побила дочь за отказ отдать смартфон

Жительница Коми побила дочь за отказ отдать смартфонФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Суд выписал матери из Усть-Вымского района административный штраф за побои, которые она нанесла ребенку за отказ отдать мобильный телефон.

Как рассказали в пресс-службе судов Коми, в январе 2023 года 16-летняя девушка вовремя не вернулась домой после дискотеки. После этого мать девушки потребовала отдать ее собственный смартфон. После этого между ними произошла словесный конфликт, который перерос в драку. Затем, мать ударила свою дочь по голове и начала дергать ее за волосы.

После случившегося, дочь решила покинуть родительский дом. Для поиска несовершеннолетней, мать обратилась в полицию. Спустя некоторое время девушку нашли. В полиции она заявила, что ее побила мать.

Жешартский судебный участок доказал вину женщины. Мировой судья назначил ей административный штраф в размере пяти тысяч рублей.
 

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