Жительница Коми побила дочь за отказ отдать смартфон

Суд выписал матери из Усть-Вымского района административный штраф за побои, которые она нанесла ребенку за отказ отдать мобильный телефон.

Как рассказали в пресс-службе судов Коми, в январе 2023 года 16-летняя девушка вовремя не вернулась домой после дискотеки. После этого мать девушки потребовала отдать ее собственный смартфон. После этого между ними произошла словесный конфликт, который перерос в драку. Затем, мать ударила свою дочь по голове и начала дергать ее за волосы.