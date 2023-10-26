Обвиняемый из Коми не смог пронести в СИЗО телефон
- 26 октября 21:00
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- Олег Помидоров
Сотрудники одного из СИЗО в регионе пресекли попытку передачи запрещенного на территории пенитенциарного учреждения средства связи.
Как рассказали в пресс-службе ФСИН, работники воркутинского СИЗО-3 смогли пресечь попытку появления на территории учреждения средства мобильной связи.
Выяснилось, что 21 октября на территорию следственного изолятора прибыл мужчина, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Воркутинец 1991 года рождения должен был сдать запрещенный к хранению на территории учреждения предметы. Позже, мужчина сообщил, что таких предметов он при себе не имеет. Однако когда он проходил металлодетектор, сработал сигнал о наличии металлических предметов. В ходе досмотра правоохранители обнаружили у обвиняемого мобильный телефон и сим-карту.
Теперь мужчине грозит административный штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей, а также конфискация запрещенной вещи.
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