Обвиняемый из Коми не смог пронести в СИЗО телефон

Выяснилось, что 21 октября на территорию следственного изолятора прибыл мужчина, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Воркутинец 1991 года рождения должен был сдать запрещенный к хранению на территории учреждения предметы. Позже, мужчина сообщил, что таких предметов он при себе не имеет. Однако когда он проходил металлодетектор, сработал сигнал о наличии металлических предметов. В ходе досмотра правоохранители обнаружили у обвиняемого мобильный телефон и сим-карту.