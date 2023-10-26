Появились подробности ДТП в Сыктывкаре, в котором пострадал школьник
- 26 октября 19:30
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- Олег Помидоров
26 октября появилась информация, что недалеко от сыктывкарской школы №36 произошла автоавария, в которой пострадал несовершеннолетний.
Как рассказали в ГИБДД по Сыктывкару порталу “Про Город”, по предварительным данным в районе 17:25 произошло дорожно-транспортное происшествие.
Водитель 1970 года рождения, находясь за рулем автотранспорта “Джип”, передвигался по улице Димитрова со стороны улицы Старовского в направлении улицы Морозова. В ходе выполнения маневра поворота налево, в сторону дворовой территории по улице Димитрова, 5, водитель “Джипа” совершил наезд на пешехода.
Пешеходом оказался мальчик 2014 года рождения. В момент аварии, несовершеннолетний переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, выйдя из школы после занятий.
В результате ДТП пострадал школьник.
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