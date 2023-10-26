Появились подробности ДТП в Сыктывкаре, в котором пострадал школьник

Фото очевидца для "Про Город Сыктывкар"

26 октября появилась информация, что недалеко от сыктывкарской школы №36 произошла автоавария, в которой пострадал несовершеннолетний. Как рассказали в ГИБДД по Сыктывкару порталу “Про Город”, по предварительным данным в районе 17:25 произошло дорожно-транспортное происшествие.

Водитель 1970 года рождения, находясь за рулем автотранспорта “Джип”, передвигался по улице Димитрова со стороны улицы Старовского в направлении улицы Морозова. В ходе выполнения маневра поворота налево, в сторону дворовой территории по улице Димитрова, 5, водитель “Джипа” совершил наезд на пешехода.

Пешеходом оказался мальчик 2014 года рождения. В момент аварии, несовершеннолетний переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, выйдя из школы после занятий.