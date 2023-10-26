В воинской части Сыктывкара назначили нового командира
- 26 октября 19:00
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- Олег Помидоров
фото предоставлено Росгвардией по Коми
В столице Коми назначили нового командира воинской части – полковника Олега Федорова.
Как рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии, в Сыктывкаре представили нового командира воинской части. Им стал полковник Олег Федоров. Представил нового командира начальник инженерного отдела СЗФО Росгвардии полковник Самед Гусейнкулиев.
Также, руководитель инженерного отдела выразил отдельные слова благодарности полковнику Дмитрию Корешкову, который был главой Центра подготовки личного состава с 2019 года.
Церемония передачи боевого знамени воинской части состоялась под гимн Российской Федерации, который исполнил военный оркестр. Событие завершилось торжественным шествием военнослужащих Росгвардии.
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